وزيرة الصحة: جولات أسبوعية للمحافظات مع أعضاء البرلمان

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقوداً مضت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الصحة، بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

واقترحت الوزيرة، إجراء زيارة ميدانية أسبوعيًا لمحافظات الجمهورية تباعًا، على أن يسبق الزيارة اجتماع تحضيري بين الوزارة ومجلس النواب للوقوف على أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية داخل المحافظة، كما سيتم عقد اجتماع مع النواب والقيادات الشعبية داخل المحافظة لوضع حلول وتنفيذها على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة أنها اتفقت مع أعضاء لجنة الصحة على عقد اجتماع دوري بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في الرؤى والخطط من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأشارت إلى أنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الأنسولين بكل أنواعه، و60% من أدوية الأورام، وذلك من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.