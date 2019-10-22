رئيس جامعة القاهرة: طرق التفكير التقليدية أكبر مشكلاتنا

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال ندوة بعنوان "المحركات العشرة للمستقبل المصري"، إن علينا التمييز بين المحركات الجبرية القصرية، والمحركات التي تتدخل فيها إرادتنا عند تطوير العقل المصري، لافتًا إلى أهمية الإجابة على أسئلة مثل اعرف نفسك وقدراتك الفردية وامكاناتك لتغيير واقعك والانطلاق نحو المستقبل، مؤكدًا أن مهمتنا أن نصنع المستقبل، وأن نجيب على سؤال مهم ماذا علينا أن نفعل؟

وحسب بيان، اليوم، قال الخشت إن المستقبل ليس بعيدًا لأنه يبدأ الآن، لذا يجب أن نصنع المستقبل ولا ننتظره، مشيرًا إلى أنه من الضروري النظر إلى الماضي للعبرة والاستفادة من الحكمة، وليس لإعادة إنتاجه مرة أخرى.

وأضاف، أنه يجب رفض أن نكون نسخة من الماضي، لأن الماضي كان صائب في وقته ويلائم التحديات التي كانت تواجه أفراده، وتوافق مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تختلف من عصر لآخر.

واعتبر الخشت، أن أكبر مشكلاتنا طرق التفكير التقليدية، مؤكدًا أنه يجب علينا مواجهتها بتطوير العقل المصرى وتغيير طريقته في التفكير.

وتساءل رئيس الجامعة، هل نحن أمة لا تزال تبحث عن هويتها، مؤكدًا أن الماضي للاستفادة منه وليس لتقليده.