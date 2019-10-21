بالصور.. رئيسة "القومي للمرأة" تزور مستشفى الناس الخيري للأطفال

الخشت: مصر وشبابها لن يتقدموا إلا بتغيير طرق التفكير

كتبت - نور العمروسي:

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، مستشفى الناس الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، وكان في استقبالها النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وأشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة بنظام المستشفى وما تحتويه من أجهزة متطورة يجعلها تنافس وتتفوق على المستشفيات الدولية، مؤكدة أن المستشفى تعد نموذجًا مشرفًا يستحق الدعم من كافة الجهات.

كما أوضحت، أن المستشفى فتح أبوابه أمام الحالات المرضية واستقبل 200 حالة من خلال العيادات الخارجية، مضيفة أن المستشفى بإمكانه إجراء 1200 عملية قلب مفتوح و3000 عملية قسطرة، بالإضافة إلى وجود وحدة للعناية المركزة على أعلى مستوى كما يمكن تحويل أى غرفة عادية إلى عناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس يقوم بالشراكة مع مستشفى الناس لدعم أمهات مصر من خلال توعياتهن بكيفية أكتشاف الأمراض التي تصيب أطفالهن والتواصل مع المستشفى.

فيما أكدت النائبة أنيسة حسونة، أن المستشفى تسعى إلى التميز في مجال العيوب الخلقية لقلب الأطفال، ويهدف بعد ذلك الدخول في مجالات أخرى تدعم صحة الطفل.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية في قسم الطوارئ، قسم الأشعة، رعاية القلب، غرف العمليات، العناية المركزة والعيادات الخارجية وغرف التدريب.

يذكر أن مستشفى الناس للأطفال تعد أكبر مستشفي للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 600، وتعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الإجتماعي.

وتبدأ المرحلة الأولى بـ110 سرير، كما تضم المستشفى 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، وتضم أيضًا جهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.