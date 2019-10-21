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    رئيس جامعة القاهرة يستقبل فاروق الباز لعرض تجربته على الطلاب

    01:52 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
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    كتب-محمد قاسم:

    استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، لعرض تجربته على طلاب جامعة القاهرة ضمن الموسم الثقافي لجامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

    ​وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور فاروق الباز قيمة كبيرة محليًا ودوليًا وسعداء بحضوره في جامعة القاهرة لفتح حوار مع الطلاب والأساتذة والعاملين وعرض تجربته الملهمة للاستفادة منها.

    واستعرض الدكتور الخشت، دور جامعة القاهرة في تغيير طرق تفكير الطلاب من خلال مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال لتعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة ومساعدتهم في إعداد مشروعات عمل لمستقبلهم، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى ضبط العقل وطرق التفكير ومن ثم ستنصلح بعدها الأخلاق والقيم والسلوكيات.

    محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة فاروق الباز الفضاء طلاب

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