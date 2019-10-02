الإفتاء: مصر تواجه تحديات عديدة أهمها الشائعات والأكاذيب.."فيديو"

​كتب – محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، وهي "الإرهاب والتنمية التي تبني فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، والوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر".

وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، اليوم الأربعاء، أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر.

واختتمت الدار فيديو الرسوم المتحركة الجديد برسالة مهمة وجهتها إلى الشعب المصري قالت فيها: "علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمي دولتنا وأن نفديها بأرواحنا ودمائنا".