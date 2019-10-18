بين "كنس الفصل ونسيان الكتب".. قصة حبس طالبة كفر الشيخ

كتب- أسامة علي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر حبس طالبة داخل إحدى المدارس، ما أثار جدلًا واسعًا ومطالبات بتدخل وزير التعليم للتحقيق في الواقعة.

الأمر الذي دفع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي في مركز الحامول بكفر الشيخ، إضافة إلى فتح تحقيق عاجل مع المشرف العام ومعلم فصل الطالبة في الحصة الأخيرة ونوبتجي الأمن، في واقعة احتجاز الطالبة.

ونفت "بثينة كشك"، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار الطالبة على "كنس الفصل" أو احتجازها داخل المدرسة لفترة زمنية طويلة بعد إغلاق أبواب المدرسة، لافتةً إلى أن الطالبة تم احتجازها لمدة ساعة فقط بعدما عادت إلى فصلها لنسيانها بعض كتبها حيث تم إغلاق الباب عليها.

وأكدت وكيل الوزارة- في بيان لها، الجمعة- أنه سيتم رد اعتبار الطالبة بشكل يحفظ لها كرامتها وأدميتها، معربة عن حزنها تجاه ماحدث للطفلة.

في السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم- رفض نشر اسمه- أنه لم يصل أي شكاوى رسمية للوزارة بهذه الواقعة، مضيفًا: "علمنا بالواقعة من الإعلام والسوشيال ميديا".

وذكر المصدر، أنه ينتظر تقرير من مديرية التعليم بكفر الشيخ بتفاصيل الواقعة، ونتائج التحقيقات الجارية.