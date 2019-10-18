"الأعراض والوقاية والعلاج".. ننشر تقرير "الصحة" عن الالتهاب السحائي

كتب - أحمد جمعة وأسامة علي:

ينشر "مصراوي" التقرير الذي أعدّته الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن مرض الالتهاب السحائي.

وقال التقرير إن أعراض المرض تشمل: ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، وصداع شديد، وتصلب عضلات الرقبة والظهر، وقد تمتد إلى تسمم الدم (بالنيسيريا السحائية) في 10 إلى 20% من الحالات.

كما تتضمن الأعراض نتيجة الإصابة بالجراثيم مثل: الالتهاب الرئوي، والتهاب المفاصل.

ووصف التقرير المرض بأنه التهاب الأغشية المغطية للمخ والنخاع الشوكي ويشمل السائل النخاعي، وقد يمتد الالتهاب إلى المادة السنجابية بالمخ محدثًا ما يسمى الالتهاب السحائي المخي الحاد، ويكون بسبب الإصابة بعدة ميكروبات مختلفة.

وشدد التقرير على أن 95% من حالات الالتهاب السحائي البكتيري سببها: جراثيم النيسيريا السحائية، الإنفلونزا البكتيرية.

وعن طرق انتقال العدوى، ذكر التقرير أن المرض ينتقل من الشخص المريض أو الحامل للمرض إلى الشخص السليم عن طريق الرذاذ أو استعمال الأدوية الخاصة بالمريض، خصوصًا في الأماكن المزدحمة ورديئة التهوية.

كما عرض التقرير طرق الحد من انتشار المرض، والجرعات الموصى بها من (الريفامبيسين) للوقاية.









