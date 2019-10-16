براتب يصل لـ4 آلاف جنيه.. قبول طلبات 827 فرصة عمل بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبي العمل على 827 فرصة عمل في 12 شركة، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1200 إلى 4000 جنيه لبعض المهن.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، بحسب بيان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة تتمثل في 488 فرصة عمل بـ 7 شركات هي: نيومارينا للصناعات البلاستكية، وجيد أباريل إن ستريز للمنسوجات، وجمعية رجال الأعمال بفرع النهضة، وبرج العرب للصناعات التكميلية الغذائية، وكيرسرفيس، ويوتي سي للملابس الجاهزة، ومصنع تريكو ملابس ميامي.

وتشمل المهن المطلوبة عمال إنتاج وفني حقن بلاستيك، وعمال بوفيه، وأوفر ليه سنجر، وجودة خط، وفني ألوان طباعة، واخصائي خدمات مالية فردي وجماعي، صيانة مكن حياكة، وضابط أمن، وحياكة ودودة وقص وتعبئة وعاملات أوفر، والمؤهلات المطلوبة لهذه المهن، دبلوم صنايع، ومؤهل عالي وخريجي الجامعة العمالية، ودبلوم متوسط، وإعدادية، ويجيد القراءة، وهناك مهن لا تشترط الحصول علي مؤهل، ويتراوح المرتب من 1500 إلى 4000 جنيه.

وأضاف حسن رداد مدير المديرية : أن هناك أيضا 217 فرصة عمل بشركتين هما: الفرفورز، والمصرية للتنمية الغذائية، ومطلوب عمال إنتاج، وميكانيكا، وعمال عاديين وتغليف وتعبئة، وفني تشغيل، فضلا عن مهندس إنتاج وجودة، بمؤهلات بكالوريوس زراعة، وتعاون وعلوم، ومؤهل عالي وصنايع معدات، ومتوسط وفوق المتوسط، وهناك مهن لا تشترط مؤهلات والمرتب يتراوح من 1200 إلى 1500 جنيه.

وفي نفس السياق أشار عبد الونيس عبد الله وكيل المديرية إلى أن هناك 122 فرصة عمل بـ 3 شركات هي: المصرية للغذاء، والمصرية لتجميد وتصنيع اللحوم، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية، وتطلب عمال إنتاج وتغليف، ومهندسين جودة وإنتاج، وفني تشغيل، ومشرف أمن، فضلا عن عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتراوح المرتب من 1200 إلى 2000 جنيه.

وأكد وكيل المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا وصحيا، كما أن هناك شركات توفر مواصلات داخلية، وتعطي حافز التزام وانتماء، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال: إن الطلبات تقدم يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية 4 شارع مصطفي كامل خلف نقابه الأطباء - سموحة.​