خالد عكاشة: الجماعات الإرهابية حاولت صناعة دين مواز الفترة الماضية

كتب - محمود مصطفى:

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الساحة كانت فارغة لضخ الأفكار المتطرفة، وكان دائما ما يوجه للمؤسسات الدينية أنها متأخرة، وغير قادرة على مواجهة تلك التنظيمات.

وأضاف خلال ورشة " نتائج مؤشر الفتوى" التي عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإفتاء العالمي "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، الذي يقعد على مدار يومين بالقاهرة، أن الفضاء الإلكتروني فتح الساحة لانتشار الأفكار المتطرفة، مشيراً إلى أن مؤشر الفتوى اقتحم الساحة أمام المتطرفين، وسلك أول خطوات ملء الفراغ وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة.

وأشار إلى أن كثافة طرح التنظيمات الإرهابية الفترة الماضية، بدا وأنهم يصنعون دينا جديدا، وتصوروا أنهم جاءوا بدين جديد، وصناعة منظومة فكرية جديدة، ودين مواز، كاشفا أن مؤشر الفتوى فتح الباب أمام الباحثين ليطوروا من أدائهم.

ووجه مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، الشكر للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وجميع العاملين بدار الإفتاء، على مجهودهم في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.​