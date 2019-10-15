محافظة القاهرة: إعداد تقرير بالأعمال الفنية المطلوبة لكنيسة مارجرجس بحلوان

القاهرة- أ ش أ:

وجه أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة بإجراء معاينة لكنيسة مارجرجس بحلوان وذلك على خلفية اندلاع حريق أول أمس بها، مشددا على ضرورة الانتهاء من المعاينة وإعداد تقرير بالأعمال الفنية المطلوبة على أن يبدأ العمل فورا.

كما وجه فؤاد - خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمقر الكنيسة لتفقد آثار الحريق، ومقابلة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والقس بشارة راعي الكنيسة - رئيس حي حلوان لاستخراج التصاريح اللازمة لتلك الأعمال مع المتابعة الشخصية من جانب رئيس الحي لحين انتهاء الأعمال وتقديم كل أوجه الدعم المطلوبة لعودة الكنيسة لاستقبال الأخوة المسيحيين مرة أخرى.

وكان محافظ القاهرة خالد عبد العال قد أصدر تعليماته أمس برفع جميع المخلفات الناتجة عن آثار الحريق فور انتهاء النيابة العامة من معاينتها لتحديد أسباب الحريق.​