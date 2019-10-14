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"عبدالعال" يعتمد مخطط تعديل منطقة الخيالة بمساحة 37.5 فدان

11:22 ص الإثنين 14 أكتوبر 2019
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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 تابع الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 6645 لسنة 2019، بشأن اعتماد تعديل تخطيط منطقة الخيالة بمساحة 37.5 فدان تقريبًا بحي البساتين والصادر بشأنها قرار المحافظ 570 لسنة 2019، والمعد بمعرفة مكتب المهندسون الاستشاريون العرب، والمُسند إليه الأعمال من قبل الأشغال السكرية.

خالد عبدالعال مخطط تعديل منطقة الخيالة محافظ القاهرة

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