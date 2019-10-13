​الأزهر يدين الهجومين الإرهابيين في بوركينا فاسو

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدا وبلدة "سامبولجا" بشمال بوركينا فاسو؛ مما أسفر عن استشهاد 19 شخصا على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم الأحد- رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية، مشددا على حرمة سفك الدماء واستهداف دور العبادة وترويع الآمنين، موضحا أن هذه الهجمات الوحشية دليل واضح على تجرُّد مرتكبيها من أبسط معاني الإنسانية وأدنى درجات الرحمة.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي وصادق المواساة إلى بوركينا فاسو حكومة وشعبا وأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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