رئيس السكة الحديد يوجه بمتابعة انتظام حركة القطارات وإزالة التعديات

كتب- أحمد نجيب:

وجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، بضرورة متابعة انتظام حركة مسير القطارات وسلامة مسيرها ومتابعة قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المناطق على مستوى الجمهورية بحضور نواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية، لمتابعة انتظام حركة مسير القطارات والصيانة الدورية للوحدات المتحركة وتقدم الأعمال بمشروعات التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتي تتضمن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأكد رسلان خلال الاجتماع مع مديري المناطق، بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للوحدات المتحركة والسكك والإشارات وعمل سيناريوهات على الواقع وإزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الاعمال فى تنفيذ المشروعات، في نطاق كل منطقة، بالإضافة إلى تكثيف المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة المرتبطة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة مراجعة كافة السكك والتحاويل والإشارات ونظم الاتصالات وأجهزة خلوات السكك بالبلوكات والأبراج الكهربائية التأكد من قيام مسئولي التشغيل القيام بواجبهم الوظيفي والتوعية الشاملة للعاملين بالبلوكات والمزلقانات والمحطات وأقسام الحركة المختلفة والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.