اليوم.. "عليا الوفد" تبحث الاستعداد للاحتفال بمئوية الحزب ​

كتب- إسلام ضيف:

يعقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، اجتماعًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، يعقبه اجتماعًا للهيئة العليا للحزب في تمام الساعة الخامسة مساءً، برئاسة رئيس الحزب بالمقر الرئيسي بحي الدقي.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد آخر مستجدات الاستعداد لاحتفالية الحزب بمئوية تأسيسه، حيث وجه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور احتفالية مرور 100 عام على إنشاء الحزب، والمقرر لها أن تُعقد شهر مارس المُقبل.