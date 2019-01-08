سفير فرنسا يدعو مواطني بلاده لزيارة مصر: "للتمتع ومشاهدة حجم الاستقرار"

كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة ستفتح آفاقا للسياحة الفرنسية في مصر وستصل صورة مصر المستقرة للسائحين الفرنسيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، مساء اليوم الثلاثاء، بدار الأوبرا بمناسبة إطلاق العام الثقافي المشترك بين فرنسا ومصر.

وأضاف روماتيه ، أنه يتعين على السائحين الفرنسيين العودة إلى مصر لاكتشاف حجم الثراء الذي تتمتع به في جميع المجالات ومشاهدة عن كثب حجم الاستقرار الذي شهدته البلاد.

وأضاف أن هناك بالفعل زيادة في أعداد السائحين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأفواج السياحية الفرنسية التي أتت إلى مصر وتحديدا في أسوان مع الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وتابع ، أن الفرنسيين لديهم تعطش لكل ما يخص الثقافة والآثار المصرية واكتشاف مستحدثات الساحة الفرنسية .

ولفت إلى أن الاحتفال بمرور ١٥٠ عاما على إنشاء قناة السويس يعد دلالة على متانة وقوة العلاقات المصرية الفرنسية.