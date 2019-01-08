"رياضة النواب": استضافة أمم إفريقيا 2019 رسالة فخر للمصريين

كتب- أحمد علي:

أعربت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد، عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز مصر باستضافة نسخة بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد منافسة خاضتها مصر مع جنوب إفريقيا.

ووجه رشاد، فى بيان للجنة اليوم الثلاثاء، رسالة شكر وتقدير للجهود الذى بذلها المسؤولين المصريين؛ على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على نجاحهم في إعداد الملف الذي حاز نيل ثقة وتأييد غالبية المكتب التنفيذي.

وأوضح رشاد، أن هذا الإعلان بمثابة شهادة ثقة جديدة على قدرة مؤسسات الدولة على استضافة أعظم البطولات القارية، بجانب أنها رسالة قوية توضح مدى شعور الجميع إقليميا ودوليا بحجم الاستقرار والنهوض الذي تعيشه مصر.

وأشار إلى أن ثقة اللجنة قي قدرة الملف المصري على تخطي ملف المنافس كانت ثابتة منذ البداية، لافتا إلى أن ذلك بمثابة خطوة مهمة تعزز الخطوات التي تتخذها مصر للنهوض بالمنظومة الرياضية وترسخ لأهمية الاستثمار الرياضي، بجانب فتح المجال أمام السياحة الإقليمية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل فتح خطوط اتصال دائمة ولجان عمل متواصلة مع كافة المعنيين بتنظيم الملف لبحث كيفية المساهمة في إزالة أي عراقيل من المحتمل وجودها أمام المنظمين، بالإضافة إلى أن اللجنة ستفتح من الآن جلسات استماع مع رؤساء الأندية لتوعيتهم بضرورة العمل على تغيير ثقافة المشجعين واستغلال هذه البطولة لعودة الجماهير في البطولات المحلية من العام المقبل.

وكان المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "كاف" أعلن صباح اليوم خلال اجتماعه بالعاصمة السنغالية داكار، واختار مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تقام خلال شهر يونيو المقبل، على حساب جنوب إفريقيا التى نافست مصر على التنظيم عقب استبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية.​