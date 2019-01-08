توقيع إتفاقية لإنشاء فرع للأكاديمية العربية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات

كتب- أحمد نجيب:

وقع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون لإنشاء فرع الأكاديمية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع سمو الشيخ سلطان بن قاسمي حاكم الشارقة.

ووقع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، صباح اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لدولة الإمارات العربية، بوتوكول اتفاقية مشتركة لإنشاء فرع جديد للاكاديمية بإمارة الشارقة، بحضور الدكتور هشام عفيفي مستشار رئيس الأكاديمية والدكتور أيمن غنيم، مساعد رئيس الأكاديمية للمراسم والعلاقات العامة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، أن إنشاء فرع للأكاديمية بإمارة الشارقة، يأتي في إطار توسع خدمات وفروع الأكاديمية التعليمية وتطوير المسيرة الفعالة التي تهدف لها الأكاديمية كصرح علمي متطور ومتميز.