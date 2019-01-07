  • عاجل:وزير البترول يعلن موعد تطبيق الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95 (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    البابا تواضروس الثاني: الرئيس السيسي وعد وأوفي بافتتاح كاتدرائية (ميلاد المسيح)

    12:46 م الإثنين 07 يناير 2019
    البابا تواضروس الثاني: الرئيس السيسي وعد وأوفي بافتتاح كاتدرائية (ميلاد المسيح)

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة- أ ش أ:

    أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن احتفال مصر بافتتاح كاتدرائية (ميلاد المسيح) ومسجد (الفتاح العليم) أمر لم تشهده أى دولة على مستوى العالم. 

    وقال البابا تواضروس الثاني - خلال استقباله، اليوم الاثنين، للمهنئين بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية - "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد وأوفي في الموعد المحدد بافتتاح الكاتدرائية، منوها إلى أن مصر تملاؤها أجواء من السعادة والمحبة والتأخي".

    وأضاف "أن ما يزيد فرحتنا بافتتاح المسجد والكاتدرائية هو أن إصدار قرار إنشائهما كان قبل عامين تحديدا، وتم افتتاحهما معا في يوم واحد".​

    هذا المحتوى من

    البابا تواضروس السيسي مسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد المسيح عيد الميلاد المجيد

    الخبر التالى:

    في عيد الميلاد المجيد.. قرينة الرئيس: ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان