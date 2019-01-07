البابا تواضروس الثاني: الرئيس السيسي وعد وأوفي بافتتاح كاتدرائية (ميلاد المسيح)

القاهرة- أ ش أ:

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن احتفال مصر بافتتاح كاتدرائية (ميلاد المسيح) ومسجد (الفتاح العليم) أمر لم تشهده أى دولة على مستوى العالم.

وقال البابا تواضروس الثاني - خلال استقباله، اليوم الاثنين، للمهنئين بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية - "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد وأوفي في الموعد المحدد بافتتاح الكاتدرائية، منوها إلى أن مصر تملاؤها أجواء من السعادة والمحبة والتأخي".

وأضاف "أن ما يزيد فرحتنا بافتتاح المسجد والكاتدرائية هو أن إصدار قرار إنشائهما كان قبل عامين تحديدا، وتم افتتاحهما معا في يوم واحد".​