رئيس جامعة القاهرة: "مصر بلد التسامح ولا يمكن اختراق وحدتها"

السيسي مشيدًا بمواقف البابا تواضروس: "والله ما هنسالك الكلمة دي"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأحد، إن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس أن مصر بلد التسامح والتعايش المشترك، ولا يمكن اختراق وحدتها.

وأضاف الخشت لمصراوي، -عقب مشاركته ومعه عدد من طلاب جامعة القاهرة في افتتاح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح مساء الأحد-، أن "الدولة الوطنية لها جناحان هما المسلمون والمسيحيون ماضون في طريقهم من أجل سلامة الوطن واستقراره، ولن يستطيع أن ينال منها الإرهاب الأسود".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي مساء اليوم، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وعدد من الشخصيات العامة.