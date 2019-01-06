"الفتن لن تنتهي".. 10 رسائل من السيسي للمصريين في عيد الميلاد (صور)

الأزهري يؤم المصلين في أول "عشاء" بمسجد الفتاح العليم بمشاركة السيسي​​

السيسي مشيدًا بمواقف البابا تواضروس: "والله ما هنسالك الكلمة دي"

كتب- محمد نصار:

تصوير- مصطفى الشيمي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ويرصد "مصراوي" 10 رسائل وجهها الرئيس السيسي للمصريين جميعًا خلال احتفالات أعياد الميلاد، جاءت كالتالي:

- "إحنا بنبني 14 مدينة جديدة فيها المساجد والكنائس وكل حاجة".

- "الأصل في الموضوع، إن إحنا وعينا وفهمنا وحرصنا لازم يكون كله على بلدنا".

- "اللي حفظ مصر ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي هيحفظها دايمًا لأجل خاطر أهلها الطيبيين، أنتم".

- "أكرر ما قاله البابا تواضروس: إن وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن".

- "لن نسمح لأحد أن يؤثر فينا".

- "متنسوش أبدًا تخلوا بالكم من بلدكم، لما هنخلي بالنا منها هنعمل بفضل الله كل شيء".

- "مش هقول في فتنة طائفية، التعبير ده أنا مش بحبه، لأن إحنا واحد وهنفضل واحد".

- "المعنى اللي عايزين نسجله النهاردة شجرة المحبة، اللي إحنا غرسناها مع بعض لنشر التسامح والتآخي".

- "الفتن لن تنتهي.. ولازم نواجهها سوا بكل قوة".

- "اللحظة دي لحظة مهمة أوي في تاريخنا".

- "أهنأ الأخوة الأقباط وجميع المصريين بالعام الجديد: سنة سعيدة علينا كلنا"