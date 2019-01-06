"مستقبل وطن" يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة القادة بالشرقية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وقع حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الشرقية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة القادة، لتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل قيادات شابة قادرة على تولي مهام حزبية قيادية خلال الفترة القادمة.

وكان توقيع بروتوكول التعاون بين، الدكتور محمد سليم الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية، ومحمد ذكي الفقي المنسق العام لمؤسسة القادة بمحافظة الشرقية.

وأكد عمرو شعلان أمين المجالس المحلية لمستقبل وطن بالمحافظة، إن التعاقد مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية من أجل تدريب الكوادر الشبابية في كل الأمانات النوعية بالحزب من أجل خلق جيل جديد للقيادة وابراز قيادات شبابية لتكملة مسيرة التقدم والازدهار من خلال تنفيذ أهداف وبرامج الحزب.​