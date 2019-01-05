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    متحدث "النواب" يكشف حقيقة الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم

    05:39 م السبت 05 يناير 2019
    متحدث "النواب" يكشف حقيقة الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم

    صلاح حسب الله

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    نفى النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ما تردد عن انتهاء لجنة الاسكان والمرافق من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

    وقال إن "كل ما تردد عن مشروع قانون الايجار القديم وانتهاء اللجنة منه لا أساس له من الصحة على أرض الواقع".

    وأوضح حسب الله - في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم السبت- أن هذا القانون يمس قطاعا كبيرا من المواطنين سواء ملاك العقارات أو مستأجريها، مؤكدا أن لجنة الاسكان سوف تستمر في مناقشته لفترة كافية تمكنها من الاستماع لكل وجهات النظر للفئات المعنية بالقانون إضافة الى تنفيذ تكليفات رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بعقد جلسات استماع مطولة قبل إقرارها لمشروع القانون حتى يصدر قانون يحقق العدالة والتوازن في حقوق طرفي العقد.

    وقال: إن جميع القوانين التي يصدرها مجلس النواب يحرص فيها على الصالح العام للمجتمع وتحقيق العدالة والتوازن بين أطرافه ، منوها إلى ان لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب تضم مجموعة من النواب اصحاب الكفاءات المتميزة في مجالات التشييد والاسكان والمرافق الذين لديهم القدرة على انجاز أي تشريع يحقق العدالة الحقيقية بين أطرافه.

    صلاح حسب الله قانون الإيجار القديم مجلس النواب

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