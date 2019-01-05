وزيرة البيئة تهنئ قداسة البابا وشعب الكنيسة بعيد الميلاد المجيد

كتب- يوسف عفيفي:

بعثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رسالة تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، يسعدني أن أتقدم وجميع العاملين بوزارة البيئة لقداستكم وإلي شعب الكنيسة بأصدق التهاني وأسمي الأماني الطيبة،بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعيده على قداستكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بالصحة والسلام والخير والمحبة.

ويطيب لي أن أعرب لكم عن اعتزازي وكل أسرة العمل البيئي في مصرنا الغالية بموافقكم الوطنية التي لطالما أكدت دائماً علي أن شعب مصر العظيم نسيج واحد يرفع راية المحبة والوحدة فيه، قائد حكيم صاحب رؤية تهدف لبناء مصر القوية المستقرة، أيقونة السلام والمحبة للعالم أجمع.

وتابعت: وأدعوا الله عز وجل، أن يعيد الأعياد علي قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلي وطننا الحبيب وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام والمحبة.