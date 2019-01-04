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    "أمطار وصقيع".. الأرصاد تُعلن توقعات طقس السبت على القاهرة والمحافظات

    02:22 م الجمعة 04 يناير 2019
    "أمطار وصقيع".. الأرصاد تُعلن توقعات طقس السبت على القاهرة والمحافظات

    هيئة الأرصاد الجوية

    كتبت- عايدة رضوان:

    توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غد السبت طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

    كما توقعت الهيئة -في نص البيان الصادر اليوم- أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والتي قد تمتد إلى مناطق الوجه البحري.

    ومن المتوقع أن تكون أغلب الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى - الصغرى) المتوقعة على كافة أنحاء البلاد:

    القاهرة 10 17
    شبين الكوم 09 17
    طنطا 10 17
    دمنهور 08 17
    الإسكندرية 09 17
    بلطيم 10 18
    مطروح 08 16
    السلوم 06 15
    سيوة 05 16
    بورسعيد 11 19
    دمياط 10 19
    الزقازيق 09 18
    الإسماعيلية 08 18
    السويس 10 18
    العريش 07 19
    رفح 07 18
    رأس سدر 11 20
    نخل 03 16
    نويبع 14 20
    طابا 10 17
    كاترين 01 17
    الطور 09 20
    شرم الشيخ 13 23
    الغردقة 11 22
    مرسى علم 13 22
    الفيوم 08 18
    بني سويف 06 18
    المنيا 06 19
    أسيوط 07 19
    سوهاج 06 19
    قنا 07 20
    الأقصر 05 21
    أسوان 09 22
    أبو سمبل 10 22
    الوادي الجديد 06 20
    شلاتين 14 25
    أبو رماد 16 22
    رأس حدربة 18 23
    حلايب 19 24

    درجات الحرارة الأمطار الطقس الأرصاد الجوية

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