السيسي يهنىء الجاليات المصرية المسيحية في الخارج بعيد الميلاد

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسيحية بالخارج بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة- "يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبحلول العام الميلادي الجديد ٢٠١٩، متمنياً لكم النجاح والتوفيق، وأن يحمل العام الجديد لمصرنا الحبيبة مزيداً من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".