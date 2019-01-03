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    وزيرة البيئة: تخلصنا من ٨٠٠ طن مخلفات إلكترونية- صور

    08:18 م الخميس 03 يناير 2019
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    كتب- محمد نصار:

    تصوير- هاني رجب:

    قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن الوزارة نجحت في التخلص من ٨٠٠ طن من المخلفات الإلكترونية للهواتف والأجهزة الكهربائية وغيرها.

    وأضافت فؤاد، خلال ندوة بحزب الوفد، اليوم الخميس، أن هذه المخلفات تحتوي على مواد سامة تضر بصحة المواطنين، كما أنه كان يمثل بابا للاقتصاد غير الرسمي وتم تقنين أوضاعه.

    وتابعت وزير البيئة: "دخلنا القطاع الخاص في معالجة مشكلة المخلفات الطبية الناتجة عن استخدامات المرضي والمستشفيات".

    وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية المشاركة المجتمعية في تحسين أحوال الدولة في مختلف القطاعات: "إيد لوحدها متسقفش، ولابد من تكاتف الجميع وأولهم المواطن والجمعيات الأهلية".

    وزارة البيئة ياسمين فؤاد المخلفات الإلكترونية حزب الوفد

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