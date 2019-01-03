رئيس الطائفة الإنجيلية: دار الإفتاء تستقبل أسئلة الأقباط وتجيب عليها

كتب – محمود مصطفى:

قدم القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، الشكر للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بعد زيارته مقر الطائفة، صباح الخميس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال زكي خلال اللقاء:"دار الإفتاء المصرية لا تقتصر مهمتها على توجيه الخدمات للمسلمين فقط، بل تستقبل استفسارات من المسيحيين وترد عليها أيضا".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "لك كل التقدير والاحترام"، فالوطن والإنسان والأديان تجمعنا جميعا".

وزار مفتي الجمهورية، الطائفة الإنجيلية، صباح الخميس، على رأس وفد من دار الإفتاء المصرية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.