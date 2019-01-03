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    رئيس الطائفة الإنجيلية: دار الإفتاء تستقبل أسئلة الأقباط وتجيب عليها

    10:49 ص الخميس 03 يناير 2019
    رئيس الطائفة الإنجيلية: دار الإفتاء تستقبل أسئلة الأقباط وتجيب عليها

    القس أندريه زكي

    كتب – محمود مصطفى:

    قدم القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، الشكر للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بعد زيارته مقر الطائفة، صباح الخميس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

    وقال زكي خلال اللقاء:"دار الإفتاء المصرية لا تقتصر مهمتها على توجيه الخدمات للمسلمين فقط، بل تستقبل استفسارات من المسيحيين وترد عليها أيضا".

    وقال رئيس الطائفة الإنجيلية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "لك كل التقدير والاحترام"، فالوطن والإنسان والأديان تجمعنا جميعا".

    وزار مفتي الجمهورية، الطائفة الإنجيلية، صباح الخميس، على رأس وفد من دار الإفتاء المصرية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

    أندريه زكي الطائفة الإنجيلية شوقي علام عيد الميلاد المجيد دار الإفتاء المصرية

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