رئيس الطائفة الإنجيلية: دار الإفتاء تستقبل أسئلة الأقباط وتجيب عليها
كتب – محمود مصطفى:
قدم القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، الشكر للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بعد زيارته مقر الطائفة، صباح الخميس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
وقال زكي خلال اللقاء:"دار الإفتاء المصرية لا تقتصر مهمتها على توجيه الخدمات للمسلمين فقط، بل تستقبل استفسارات من المسيحيين وترد عليها أيضا".
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "لك كل التقدير والاحترام"، فالوطن والإنسان والأديان تجمعنا جميعا".
وزار مفتي الجمهورية، الطائفة الإنجيلية، صباح الخميس، على رأس وفد من دار الإفتاء المصرية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
-
391
-
364
-
242
-
177
-
115
-
107
-
96
-
91
-
89
-
82