الباز: كشك صانع فتنة وسبب انضمام الشباب للإخوان

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إن هناك ثلاثية جديدة من الكتب يعدها، "القرآن في مصر"، "الرسول في مصر"، و"الله في مصر".

وأضاف الباز، أنه صدر مؤخرا من هذه الثلاثية كتاب الله في مصر، ويتبقى كتابا القرآن والرسول في مصر، مؤكدا أن الهدف منها ليس دينيا بحتا.

جاء ذلك خلال ندوة كتاب "كشك وعدوية.. أيام الوعظ والسلطة"، للكاتب الصحفي محمد الباز، بقاعة كاتب وكتاب بمعرض الكتاب.

وأوضح أن كتابه يجمع بين شخصين ظهرا في توقيت واحد بظروف مشابهة، يمثلان أهم الظواهر في فترة السبعينات والستينات، أحدهما من محافظة المنيا أحمد عدوية، والآخر من محافظة البحيرة الشيخ كشك.

وتابع: "أرى أن الشيخ كشك صانع فتنه، وكان سببا في التغرير بالشباب للانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين".

وقال الباز، إن عدوية وكشك الاثنين يغنون، لكن عدوية كان أصدق من كشك، وعدوية لم يكن له شكل يؤهله أن يصبح نجما.

من جانبه الشاعر محمد عزوز، إن الكتاب لا يناقش الشخصين ولكن يربط بين فترة الناصرية والساداتيه، اللتين دلا على بداية التدهور في الفن والدعوة.