"صحة النواب" تلغي اجتماعها بشأن أزمة تعاطي المخدرات

كتبت- ميرا إبراهيم:

ألغت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، الذي كان مقررًا لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصةً بين الشباب؛ بسبب تأخر حضور ممثلي وزارة الصحة أكثر من ساعة ونصف.

وكان مقرر بدء الاجتماع في الساعة العاشرة صباحا، إلا أن تأخر ممثلي وزارة الصحة تسبب في غضب النواب، وألغت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، الجلسة، وحضرت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في الساعة الحادية عشرة والنصف، بينما لم يحضر الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة.

وقال النائب الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، موجها حديثه لممثلي وزارة الصحة: "إن النواب المتواجدين في الجلسة يمثلون 2 مليون و750 ألف مواطن مصري، ونمثل أيضا الشعب كله، هذا البرلمان أنشيء ليحترم، إذا كان حضراتكم غير مقدرين، فهناك سوء تفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إحنا منتظرينكم من الساعة العاشرة صباحاً، ساعة ونصف عشان نبدأ اجتماع".

فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لم يحضر الاجتماع ولم يعتذر حتى الآن، متابعة: "أنا واصلة المجلس من الساعة 9 ونصف صباحا، وجاية من مصر الجديدة".

من جانبها قالت الدكتورة منن عبدالمقصود ممثلة وزارة الصحة، إنها تحترم وتقدر مجلس النواب وحضرت أكثر من مرة في جلسات داخل البرلمان وكانت تحضر قبل موعدها، مستطردة: "مش ممكن اعتذر عن الجلسة لإنها مهمة جداً بالنسبة لي، وجاية ومعايا كل بالداتا والبيانات".