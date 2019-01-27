محافظ الجيزة يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة

كتب-إسلام ضيف:

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية أمن الجيزة لتقديم التهنئة للواء الدكتور مصطفى شحاته مدير الأمن ومعاونيه وقيادات وضباط المديرية بمناسبة عيد الشرطة.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الأحد، إن راشد أكد على الدور الهام الذي تبذله الشرطة لتحقيق الأمن بالمحافظة والتضحيات الغالية التي لم يبخلوا بها في سبيل رفعه وتقدم وطننا الغالي مصر.

وأشاد المحافظ، بتعاون المديرية والمحافظة لإزالة التعديات والمخالفات حيث "يعمل الجميع بروح الفريق الواحد الذي يضع الوطن أولوية له".

وأكد أن "المحافظة تتعامل مع المخالفات مهما كبر حجمها وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على الجميع".

من جانبه، أكد اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، أن العاملين بالمديرية كافة، من قيادات وضباط وأفراد يكنون الاحترام والتقدير والحب للمحافظ وقيادات المحافظة والجميع يرحب بالتعاون في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة لمياء عبد القادر نائبه المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر سامى رئيس حي جنوب الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.