جابر عصفور يشعل ندوة حسن حنفي: "أغلب أفكاره غير مفيدة"

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أشعل الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، ندوة "التراث والتجديد.. حسن حنفي"، التي أقيمت بمعرض الكتاب، اليوم الأحد، خلال مداخلة ختم بها الندوة التي شارك فيها كل من: الدكتور محمود الضبح، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، مؤكدًا أن حسن حنفي يدعو إلى الفكر الرجعي من التراث ولكن بعناوين براقة.

وقال عصفور: مجال التراث واسع، وكثير من المفكرين وعلماء الأزهر المعاصرين يختلفون حول ما جاء به من أفكار.

وأضاف أن علماء الأزهر أنفسهم يذهبون مذاهب شتى في مناهجهم ومذاهبهم، فنجد الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر أشعري، والشيخ زقزوق معتزلة، مؤكدًأ أنه علينا أن ننتقي من التراث ما ينفع الأمة الحالية ولا ننحاز لأحد، من الاتجاهات الماضية على حساب المستقبل.

ولفت عصفور، إلى أنه قرأ أفكار حسن حنفي، ويجد أغلبها غير مفيد، ويتجه للجوانب الهدامة من التراث.

وخلال الندوة، اختلف كل من الدكتور محمد بدران الذي وافق عصفور في رأيه، مع محمود الضبع الذي رأى أهمية ما قدمه حسن حنفي من أفكار.