تفاصيل جولة السيسي بمدينة الفنون والأوبرا بالعاصمة الإدارية

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كتب - محمد نصار:

أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المعدلات الزمنية القياسية للإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتناغم والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت مدينة الفنون والثقافة بما فيها دار الأوبرا الجديدة، اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي إن الشعب المصري ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة في تلك المشروعات العملاقة، التي تأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية في الوطن على أساس من العلم والتخطيط وأرفع درجات التنفيذ؛ بما يحقق آمال المصريين في مواكبة سير الحضارة وتوفير مستقبل واعد للأجيال الحالية والمقبلة.

واطلع الرئيس - خلال جولته - على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، واستمع لشرح حول تطورات العمل الجاري بها من القائمين على التنفيذ.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد مدينة الفنون والثقافة، التي يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية لتصبح منارةً للإبداع الفني والفكري والثقافي، حيث ستقام على مساحة حوالي 127 فدانا، وستضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من الموسيقى والرسم والنحت والمشغولات اليدوية وغيرها.

كما تفقد الرئيس السيسي دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءاً أساسياً من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، حيث تحتوي على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من ألفي فرد، فضلاً عن مسرحين للموسيقى والدراما، بالإضافة إلى مركز الإبداع الفني ومتحف الشمع.