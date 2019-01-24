طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الكيمياء التجريبي

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الخميس، الامتحان التجريبي في مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا وينتهي في العاشرة والنصف.

وزعمت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسريب الامتحان أمس الأربعاء.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الموافق 13 يناير الماضي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وينتهي الامتحان التجريبي الأول، اليوم الخميس، لتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من السبت الموافق 26 يناير وحتى الخميس الموافق 7 فبراير 2019.