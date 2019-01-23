الوفد المصري ببرلين يبحث مع شركتين ألمانيتين سبل التعاون في مجال المخلفات

برلين- أ ش أ:

عقد الوفد الوزاري المصري المتواجد حالياً في برلين، اليوم الأربعاء اجتماعين مع مسؤولي شركتي Black Forest Solution وRKD، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات.

ويضم الوفد الوزاري المصري كلا من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والذي يبحث سبل التعاون المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية للاستفادة منها في وضع نظام متكامل ومستدام لإدارة المخلفات في مصر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية أن الوفد الوزاري المصري ناقش - خلال الاجتماع مع شركةBlack Forest Solution - المخططات التي تتعلق بإدارة المخلفات في المحافظات وإدارة تقييم المخاطر وبناء القدرات في منظومة توليد الطاقة من المخلفات، حيث وجه الوفد دعوة لللشركة لزيارة مصر الشهر القادم للحوار من أجل الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وتعد شركة Black Forest Solution من كبرى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات البيئية والاستشارية لتطوير منظومة إدارة المخلفات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمختلف الشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبها، عرضت الشركة نشاطها في مجال الخدمات الفنية والاستشارية فيما يخص المخلفات الخطرة والطبية وإدارة المدافن والمخلفات الصناعية وإعداد الوثائق المتعلقة باتفاقية بازل.

من ناحية أخرى، قدمت شركة RKD - خلال اجتماعها مع الوفد الوزاري المصري - عرضًا عن نظام تدوير المخلفات في مصر، وتصنيف المخلفات، وتناول خريطة الجمهورية مع التركيز علي مصر العليا وبخاصة محافظتي الأقصر و أسوان وذلك لأهمية المحافظين في مجال السياحة.

كما استعرض وفد الشركة أهمية الآثار الإيجابية لتدوير المخلفات علي النظافة والسياحة في المجتمع المصري، وأشارت الشركة إلي أهمية رفع كفاءة قطاع الجمع من المخلفات من خلال شركات تعمل في إطار نظام متكامل يعتمد علي تكنولوجيا الفصل من المنبع للمخلفات بكافة أنواعها.

وأبدت الشركة استعدادها للاستثمار في مصر في هذا المجال، مع إمكانية قيام الشركة بتصدير منتجات إعادة التدوير إلي السوق الأوروبي والدول العربية والإفريقية؛ الأمر الذي يعزز من قيمة متحصلات ميزان المدفوعات المصري وتعزيز الشراكات المصرية الألمانية.