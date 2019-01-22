بالصور.. الشبورة المائية تغطي طرق القاهرة

كتب- محمود أبو طالب وعايدة رضوان:

تصوير- نادر نبيل وأحمد النجار:

شهدت معظم أنحاء الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، انتشارًا كثيفًا للشبورة المائية، مما اضطر الإدارة العامة للمرور لإغلاق طرق "الإسكندرية الصحراوي - العلمين - شبرا بنها الحر"، خشيةً من وقوع أية حوادث لانخفاض الرؤية الأفقية.

ورصدت عدسة مصراوي، الانتشار الكثيف للشبورة المائية ببعض مناطق القاهرة، والمستمرة إلى الآن.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للدفء على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وحذر الخبراء من الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، التي تكون كثيفة على بعض المناطق، حتى انعدام الرؤية الأفقية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.