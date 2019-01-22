الإسكان تعلن موعد تسليم أراضي "بيت الوطن" في دمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن جهاز المدينة، يبدأ يوم الأحد المقبل 27 يناير، وحتى يوم الخميس 14 فبراير، تسليم قطع أراضي المرحلة الخامسة، والخامسة التكميلية، للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

وأضاف رجب، في بيان له اليوم، سيتم بالمنطقة (أ)، تسليم القطع (19 – 27 – 28 – 34 – 40 – 42 – 43 – 46 – 47)، يوم الأحد 27/1/2019، والقطع (53 – 55 – 58 – 66 – 67 – 69 – 74 – 83 – 84 – 99)، يوم الإثنين 28/1/2019، والقطع (100 – 134 – 141 – 148 – 174 – 180 – 184 – 189 – 211 – 214)، يوم الثلاثاء 29/1/2019، وسيتم بالمنطقة (ب)، تسليم القطع (17 – 21 – 22 – 28 – 29 – 32 – 34 – 35 – 42)، يوم الأربعاء 30/1/2019، والقطع (48 – 70 – 75 – 84 – 87 – 88 – 120 – 121 – 124)، يوم الخميس 31/1/2019، والقطع (179 – 201 – 202 – 207)، يوم الأحد 3/2/2019.

وتابع: سيتم بمنطقة غرب جامعة حورس، تسليم القطع (4 – 61 – 68 – 74 – 79)، يوم الأحد 3/2/2019، والقطع (85 – 100 – 104 – 105 – 106 – 107 – 109 – 111 – 116)، يوم الإثنين 4/2/2019، والقطع (123 – 126 – 129 – 133 – 134 – 135 – 151 – 155 – 157)، يوم الثلاثاء 5/2/2019، والقطع (163 – 164 – 165 – 168 – 169 – 187 – 188 – 189 – 193 – 194)، يوم الأربعاء 6/2/2019، والقطع (195 – 196 – 201 – 207 – 219 – 229 – 240 – 247 – 250 – 251) يوم الخميس 7/2/2019.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع (256 – 259 – 260 – 263 – 266 – 269 – 270 – 293 – 294 – 295)، يوم الأحد 10/2/2019، والقطع (296 – 297 – 299 – 303 – 304 – 307 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318)، يوم الإثنين 11/2/2019، والقطع (319 – 326 – 333 – 334 – 340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 351 – 357)، يوم الثلاثاء 12/2/2019، موضحا أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 13/2/2019، والخميس 14/2/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.