براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن وظائف لسائقين بالسعودية

كتب – أسامة عبد الكريم

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، وحتى 10 فبراير 2019، قبول طلبات 200 سائق؛ للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية، برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودي أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبا، إضافة إلى توفير المسكن المؤثث لأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وأعلن وزير القوى العاملة، في بيان، الثلاثاء، أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلا عن خبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة، وأن يكون حاصلا عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وأوضح "سعفان"، أن المستندات المطلوبة: شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن جواز السفر (إن وجد)، صور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وتابع الوزير، أنه يجرى عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة لمن يقع عليه الاختيار، وتتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما تتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكاملة، ولن يتحمل المتعاقد أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.