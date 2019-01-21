الوفد الوزاري المصري يلتقي مسؤولي شركة " بي. إس .آر" الألمانية لإدارة المخلفات

كتب- محمد نصار:

قام الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي ، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء عبد المنعم التراس، الإثنين، بزيارة مقر شركة " بي آر إس " الألمانية لإدارة المخلفات - المعنية بتقديم خدمات النظافة في مدينة (برلين) بحضور السفير بدر عبدالعاطي - سفير مصر لدى ألمانيا.

وعقد الوزراء اجتماعا مع مسئولي الشركة، التى تعمل فى مجال ادارة المخلفات، وتعد واحدة من أكبر الشركات في أوروبا في هذا المجال ، والمسئولة عن تطهير شبكة الطرق في (برلين) وتتضمن العديد من القطاعات التشغيلية ، منها المعالجة الآمنة والمتوافقة "بيئيا " للمخلفات المنزلية والعضوية .

وذكرت وزارة التنمية المحلية في بيان، أن اللقاء بحث أوجه التعاون والتعرف على أهم خبرات الشركة في مجال إدارة المخلفات ، وسبل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات للاستفادة منها فى ضع نظام متكامل ومستدام لإدارة المخلفات فى مصر ، كما تم خلال اللقاء تنظيم جولة لإحدى منشآت الشركة المعنية بتحويل المخلفات إلى طاقة.

واستعرض مسئولو الشركة - خلال الاجتماع - هيكل عملها، وطريقة معالجة المخلفات وتدويرها، وتوليد الطاقة، فضلا عن منظومة الجمع ودور العنصر البشري والمعدات في تحقيق الأهداف، والتوفيق بين الهدف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، واستعراض التكلفة المالية لادارة المنظومة بعناصرها المختلفة من تكاليف تشغيل، بالإضافة الي أثر التوعية المجتمعية مع المواطنين لتعريفهم بالمشكلة في زيادة كفاءة عمليات الجمع، وعمليات التحصيل بما يضمن الاستدامة والارتقاء بالمنظومة.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن عملية التقييم والتحسين المستمر في العمل يحقق "الاستدامة " مؤكدين الحرص على تحقيق انطباع جيد لدى المجتمع من خلال العديد من أدوات التواصل مع المواطنين.

وأضاف البيان أن اللقاء استعرض القوانين المنظمة لمنظومة النظافة من بينها القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي لإدارة المخلفات ، ودور المحليات ، والعلاقة بين الإدارة المحلية والشركات الخاصة من خلال نماذج عقود وتكلفة وجمع ونقل المخلفات والمعالجة والتخلص من خلال عدة نماذج مالية مطبقة في ألمانيا.

ولفت البيان إلى أن مسؤولي الشركة الألمانية اصطحبوا الوفد المصري إلى جولة ميدانية داخل الشركة، بوحدات: المعالجة الحرارية، والمنتجة للطاقة، والبخار المستخدم في عمليات التدفئة بمدينة (برلين)، وحدات فصل المعادن لإعادة تدويرها وإنتاج بعض المنتجات لاستخدامها في البناء والاطلاع علي كافة وحدات خطوط انتاج الطاقة وتدوير المخلفات.

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، - خلال اللقاء - بالاستفسار- عن آلية عمل الشركة من حيث توقيت وإعداد وتنفيذ منظومة النظافة حتى تصل ألمانيا إلى التوازن بين تقديم الخدمة، وتحصيل تكلفتها، وطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيكل المؤسسي لعمل الشركة والتكنولوجيات المختلفة المستخدمة ومنها توليد الغاز الحيوي.