وزير الكهرباء يستقبل وزير الطاقة والمناجم بناميبيا

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عصر اليوم، توماس الويندو وزير الطاقة والمناجم بناميبيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى الأفريقى للطاقة المتجددة والذى تستضيفه مصر خلال يومي 21 و22 يناير الجارى.

أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى .

وأبدى الدكتور شاكر، حسب بيان، استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة ناميبيا، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الناميبى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة ناميبيا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى ناميبيا.

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال الإجتماع الإتفاق على اعداد بروتوكول للتعاون بين وزارتي الكهرباء فى البلدين الشقيقين ييتضمن مجالات للتعاون المشترك فى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، الطاقات المتجددة سواء كان شمسى أو رياح، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء للاستثمار وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض ناميبيا.

هذا والمنتظر أن يتم توجيه دعوة للشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء للمشاركة فى اجتماع على هامش المنتدى وذلك لبحث امكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الناميبيى للاستفادة من الامكانات الطبيعية الهائلة االتى تمتلكها وذلك لتحقيق أعلى منفعة ممكنة لصالح القارة الأفريقية بأكملها.

وتأتي مثل هذه اللقاءات تفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء ، تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية.​