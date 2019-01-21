التموين: تسليم 250 سيارة متنقلة كل 45 يوما.. والأولوية لهؤلاء

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أيمن عكرش، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مديريات التموين بمختلف أنحاء الجمهورية بدأت في الـ 15 من يناير الجاري في تلقي طلبات الراغبين من شباب الخريجين وممن تنطبق عليهم الاشتراطات للحصول على المنافذ المتنقلة، مشيرًا إلى استمرار تلقي الطلبات حتى منتصف فبراير المقبل.

وأضاف عكرش - في تصريحات لمصراوي - أنه من المقرر انعقاد لجان فرعية لامركزية بمختلف المحافظات، عقب غلق باب تلقي الطلبات منتصف فبراير، وتضم اللجان ممثلًا من مديرية التموين ومندوب الاتصال الخاص بالمشروع، فضلًا عن ممثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأخر عن المحافظة، لمراجعة كافة الطلبات، على أن يتم تشكيل لجنة مركزية أخرى بمقر الوزارة تكون مهمتها الأساسية مراجعة كشوف المتقدمين بعد تنقيتها ومراجعتها من اللجان الفرعية، وترفع تقريرها النهائي للاعتماد من وزير التموين.

وتابع نائب رئيس جهاز اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن المرحلة السادسة تضم 1000 سيارة متنقلة من المزمع طرحها على 4 مراحل تتضمن كل منها 250 سيارة، مشيرًا إلى أنه من المقرر تسليم الدفعة الاولى نهاية مارس المقبل، على أن يتم تسليم دفعة كل 45 يوم.

ولفت مساعد وزير التموين، أن الأولوية خلال تسليم سيارات المرحلة الأولى ستكون للمتقدمين ممن تقدموا بطلبات واستوفوا الشروط خلال المرحلة الماضية.​