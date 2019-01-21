المسعود يطالب "المصري" بتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وسول

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناشد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني؛ تسيير خط طيران مباشر بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأشاد في بيان له، اليوم الاثنين، بما طالب به عضو الجميعة الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، لى جانج هيون، بأهمية عودة خطوط الطيران المباشرة بين القاهرة وسول، لاسيما وأن الرحلة بسبب الترانزيت قد تستغرق 17 ساعة.

ونوه "المسعود" بتصريحات، جانج هيون، خلال اللقاء الذي جمع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية ـ الكورية، بحضور سفير كوريا الجنوبية لدي القاهرة، يون ون يو شيول، مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب كريم درويش، التي قال فيها: "طالما سمعت عن مصر منذ مرحلة الدراسة الابتدائية، وكنت أطمح لزيارتها، وها أنا الآن أزورها؛ لكني فؤجئت أن الرحلة استغرقت 17 ساعة؛ لعدم وجود خط مباشر، حيث اضطررنا إلى الترانزيت في دبي، ومكثنا ساعتين، ثم استقلينا طائرة أخرى إلى القاهرة.. عدد ساعات طويلة بالفعل".

وأضاف أن الكثير من المواطنين بكوريا يرغبون في زيارة مصر بالفعل، ونسعى لعودة الخط المباشر بين القاهرة وسول، متابعًا: "حالة عودة الطيران إلى كوريا ستساهم في زيادة عدد السائحين الكوريين إلى مصر، وهي بلد عريقة".

وأعرب النائب محمد المسعود، عن ثقته في قدرة الفريق يونس المصري، على تحقيق رغبة السياح والبرلمانيين الكوريين بوجود رحلة طيران مباشر بين القاهرة وسول؛ لتشجيع سياح كوريا الجنوبية على زيارة مصر.