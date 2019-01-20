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مستشار الرئيس الفلسطيني: نحارب الاحتلال الإسرائيلي بمقولة "الله أكبر"

07:19 م الأحد 20 يناير 2019
مستشار الرئيس الفلسطيني: نحارب الاحتلال الإسرائيلي بمقولة "الله أكبر"

محمود الهباش

كتب- محمود مصطفى:

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، إنه لا يوجد خلاف بين الشخصية الوطنية والشخصية الإسلامية، لافتاً إلى أن المسلم هو أكثر الناس حبا للوطن.

وأضاف "الهباش" خلال كلمته في فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الـ٢٩ للمجلس الأعلى لمجلس الشئون الإسلامية "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، الأحد، أن الشخصية الإنسانية في مجتمعاتنا العربية لها مكونات تبنى عليها، مؤكدا أن الدين هو المكون الأهم في الوعي الفردي والجمعي في مجتمعاتنا العربية.

وتابع: "لا يجب أن نتطرف في مواجهة تلك الجماعات باستبعادنا الدين بشكل تام من أمور حياتنا"، مضيفاً" نتحدى الاحتلال الإسرائيلي بمقولة الله أكبر".

وقال الهباش "إذا أردنا أن نبني شخصية وطنية صحيحة، علينا أن نحترم رأي الدين في تكوين تلك الشخصية وأثره في حركاتها، مؤكدا ضرورة عدم إغفال الخطاب الديني في تكوين الأقطار العربية والإسلامية".

ونوه إلى أن إلى بعض الجماعات المتطرفة اتخذت الدين مطية لتنفيذ أجندتها التي تعمل على تنفيذها، فأصبح الدين لدى بعض الناس كـالبعبع.

محمود الهباش الاحتلال الإسرائيلي الأعلى لمجلس الشئون الإسلامية

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