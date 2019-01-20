"البيئة" تنظم جلسة حوار مع الشباب والمجتمع المدني لتوحيد جهود العمل البيئي

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة البيئة، اليوم الأحد، جلسة حوارية لعدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدمج تلك الفئات فى طرح الرؤى والأفكار فى تعزيز الوعي البيئي في عدد من القضايا البيئية من أجل خلق حالة من التكامل بين مجهودات الوزارة والشباب والمجتمع المدنى لإحداث تنمية حقيقية ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

تهدف الجلسة إلى خلق حلقة حوار مجتمعي بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق مناقشة أهم آليات التكامل بين وزارة البيئة والمجتمع المدني وإلقاء الضوء على إحتياجات كل الأطراف لتوحيد الجهود المبذولة.

وقدم المشاركون عددا من الأفكار لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية فى صياغة سياسات وخطط للإدارة المتكاملة للمخلفات والمشاركة فى تنفيذ المشروعات الميدانية، كما تم عرض بعض نماذج للمبادرات الناجحة من المجتمع المدني في هذا الصدد.

أدار الجلسة الحوارية محمد عليوة خبير اتصال وهبة القاضي خبير اتصال والاستاذة نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية وممثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.