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    البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة الانتخابات للتهنئة بعيد الميلاد

    11:01 م الأربعاء 02 يناير 2019
    البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة الانتخابات للتهنئة بعيد الميلاد

    البابا تواضروس و أعضاء هيئة الانتخابات

    كتب- إسلام ضيف:

    استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأربعاء، المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه أعضاء مجلس إدارة الهيئة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

    وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له-، إن الجلسة تناولت عدة موضوعات من بينها أهمية الثقافة القانونية لعموم المجتمع المصري، وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح والعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.
    بابا 2

    البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات عيد الميلاد المجيد
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