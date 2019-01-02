البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة الانتخابات للتهنئة بعيد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأربعاء، المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه أعضاء مجلس إدارة الهيئة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له-، إن الجلسة تناولت عدة موضوعات من بينها أهمية الثقافة القانونية لعموم المجتمع المصري، وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح والعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

