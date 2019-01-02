جامعة القاهرة تحتضن حفل عمر خيرت بمناسبة 110 أعوام على إنشائها- صور

بالصور.. أمين "الأعلى للآثار" يتفقد مجمع الأديان استعدادًا لعيد الميلاد

كتب- محمد قاسم:

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، الأربعاء، حفلًا موسيقيًا احتضنته قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة بمناسبة مرور 110 عامًا على تأسيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة، والاعلاميين.

واستهل خيرت، الحفل، بكلمة حيا خلالها، جامعة القاهرة، مهنئًا طلاب الجامعة بحلول العام الميلادي الجديد، ومتنمنيًا لهم التوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووجه خيرت، الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لاهتمامه بالفنون والموسيقي والمسرح بين طلاب الجامعة، كما قدم التحية لقوات الجيش والشرطة، وخاتمًا كلمته بـ "تحيا مصر".

وعزف الفنان عمر خيرت في الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية المعروفة، منها مقطوعة ثلاث مقطوعات، وضمير أبلة حكمت، وخللي بالك من عقلك، وليلة القبض علي فاطمة، ومسألة مبدأ، وزي الهوا.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن حفلى الموسيقار الكبير عمر خيرت بالجامعة يومي الأربعاء والخميس.