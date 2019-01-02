نائب "مستقبل وطن": مبادرة "حياة كريمة" مكافأة الرئيس للشعب

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام ٢٠١٩ على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتحت رعاية الرئيس مباشرة، لافتًا إلى أنها: "تعكس مدى معرفته الدقيقة بالعقبات التي يعاني منها المواطن المصري البسيط والسعي لحلها".

وقال منظور في بيان له، إن تلك المبادرة ما هي إلا مكافأة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بأكمله والذي أكد على أنه هو البطل الحقيقي الذي خاض معركة البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات مُتجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من حيث الرعاية الصحية بتقديم الخدمات الطبية الكاملة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا أيضًا بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى وتطوير العملية التعليمة.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تنفيذ مبادرة الرئيس تتطلب عددًا من الإجراءات على رأسها توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أكثر الأسر المُستحقة للدعم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".