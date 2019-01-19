الري: إزالة 2301 حالة تعدي على الترع والرياحات

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى تقريرا عن موقف إزالة التعديات على نهر النيل والترع خلال الموجة الثانية عشر للإزالات الجارى تنفيذها فى معظم المحافظات على نهر النيل من خلال إدارات حماية النيل وعلى الترع من خلال قطاع الرى فى يومها الثامن منذ انطلاقها فى 10 يناير 2019.

ونفذت أجهزة الوزارة إجمالي عدد قرارات إزالة على منافع نهر النيل والترع والرياحات بالإدارات العامة التابعة لأجهزة الوزارة بالمحافظات التي أسفرت عن تنفيذ (2301 ) حالة إزالة على منافع شبكات الترع نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الرى بـ 16 محافظة ( تم تنفيذ 314 إزالة، منها فى اليوم الثامن فقط).

وأسفرت الحملات عن إزالة إجمالى (619) إزالة على منافع نهر النيل والتي تنفذها الإدارات العامة لحماية النيل التابعة للقطاع حماية النيل (تم تنفيذ 81 حالة منها فى اليوم الثامن للازالات فقط).

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري عزمها التام على إزالات التعديات على نهر النيل والمجاري المائية حتى تصل إلى نهر نيل بلا تعديات ومجارى مائية محسنة الخدمات المؤداة إلى الجماهير.​