وكيل الأزهر: أكاديمية تدريب الوعاظ سعي حثيث لمواجهة التحديات

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة سعي حثيث لمواجهة التحديات التي يراها العالم، والتي تحتاج إلى عزيمة قوية لمواجهتها.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، الأربعاء بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأديان السماوية بريئة من الإرهاب، واتفقت جميعها في عبارة واحدة هي " لا تقتل" مع عيسى عليه السلام، ووصية محمد لأمته في خطبة الوداع، هل بعد ذلك تتهم الأديان؟.

ونوه إلى أن الأكاديمية تهدف إلى توعية الأئمة في السياقات المختلفة لمواجهة التطرف والإرهاب، موجها حديثه لوعاظ الأزهر" نعول عليكم جميعا في نشر رسالة الإسلام والمسلمين وأن يوفق إمامنا لما فيه الخير والاسلام والمسلمين".