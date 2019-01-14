"دار الهندسة": نتوقع 2 مليون زائر سنويا للحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس يحيى زكي، مدير مكتب دار الهندسة للاستشارات، المشرف على مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإيدارية، إن النهر الأخضر يتمتع بالتنوع الكبير في الغطاء النباتي، والذي يعكس ثراء البيئة النباتية المصرية الطبيعية، كما أن الحديقة تمثل العنصر الرئيسي في التكوين العمراني للمنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح، خلال تدشين المرحلة الأولى، للنهر الأخضر، اليوم الاثنين، أن الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتيح فرصة أكبر للتفاعل المجتمعي بين سكان العاصمة ونطاقها الأشمل، ومن المقدر أن تستقبل الحديقة أكثر من 2 مليون زائر سنويًا، وتحتوي الحديقة على أحدث نظم التواصل والتنقل الذكية، التي تساهم في الارتقاء بمفهوم الحدائق العامة بالمدن في الشرق الأوسط.

وأضاف: "تنقسم الحديقة من الشرق للغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، والقطاع الأول "CP 01"، بطول 4 كم تقريبا، وبمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويضم أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحديقة، وهي (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم) بإجمالي مساحة أكثر من 125 فدانًا.

وتابع: "القطاع الثاني "CP 02"، بطول 3 كم تقريبًا، وبمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحديقة، وهي (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا.

أما القطاع الثالث "CP 03"، بطول 4 كم تقريبًا، وبمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم حوالي 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحديقة، وهي (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.