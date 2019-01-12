السيسي يبدأ سلسلة اجتماعات للمحافظات.. و5 توجيهات لـ"الوادي الجديد"

القاهرة - مصراوي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسة من الاجتماعات الدورية ستشمل جميع المحافظات، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للتفاعل بشكل مباشر وصريح مع الجهات المركزية للدولة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المحافظات في أداء مهامها والعمل على تذليل أية صعوبات في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار ونقل نبض الحكومة في متابعتها لإدارة شئون الدولة.

في هذا السياق؛ استعرض محافظ الوادي الجديد أبرز الإنجازات التي تمت بالمحافظة منذ عام 2014 على العديد من مستويات البنية الأساسية، لا سيما المجال التعليمي، والذي شهد طفرة ملموسة تمثلت في اتخاذ قرار إنشاء جامعة الوادي الجديد، وتأسيس ورفع كفاءة حوالي 253 مدرسة أدت إلى انخفاض كثافة الطلاب بالفصول إلى حد أقصى 30 طالباً لكل فصل. كما تم إنشاء وتطوير عدد كبير من الوحدات السكنية ومحطات المياه ومشروعات الصرف الصحي المتكامل، وكذا إقامة عدد من مشروعات توليد الكهرباء بالمحافظة، فضلاً عن إنشاء صوامع لتخزين القمح بكلٍ من الخارجة وشرق العوينات ومزارع للإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار الزراعي ورفع كفاءة مجمع إنتاج التمور، بالإضافة إلى دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال من سكان المحافظة وإنشاء مركز لخدمة المستثمرين.

وعرض محافظ الوادي الجديد عددًا من مقترحات التطوير بالمحافظة، بما فيها رفع كفاءة طرق النقل والسكك الحديد واستغلال الأراضي والمباني الحكومية القديمة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتطوير الوحدات الصحية بالقرى التابعة للمحافظة وحل مشكلة العجز في عدد الأطباء بها، وتعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية بالمحافظة من القمح، وحسن استغلال الثروة المتوفرة بها من رمال وطاقة شمسية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتعزيز التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية للنظر في إمكانية تنفيذ مقترحاتها وتلبية متطلباتها عقب دراستها بصورة متكاملة.

وأكد الرئيس أن محافظة الوادي الجديد تعتبر إحدى المحافظات الواعدة بفرصها الاستثمارية المتنوعة، خاصةً مع التطور الذي تشهده حالياً شبكة الطرق القومية لربط المحافظات ببعضها البعض.

كما أكد الرئيس أهمية العمل على تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في هذا الصدد، لا سيما من خلال التركيز على جودة إنتاج التمور، الأمر الذي سيحافظ بدوره على تراث المنطقة ويساعد في استغلال مقومات النجاح التي تتمتع بها.

ووجه السيسي بإنشاء مجمع نموذجي مميكن بمحافظة الوادي الجديد يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية، وكذلك استمرار العمل على تقنين وتسوية التعديات على الأراضي بالمحافظة لضمان صون موارد الدولة، بالإضافة إلى دراسة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للقضاء على مشكلة الاستهلاك المفرط للمياه من الآبار الجوفية في عملية الزراعة، فضلاً عن دراسة سبل التحفيز للقضاء على ندرة الأطباء بالمحافظات النائية بشكلٍ عام والوادي الجديد على وجه الخصوص.